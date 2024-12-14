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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В Грузии состоятся выборы президента c единственным кандидатом

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Грузии в субботу пройдут выборы президента, впервые они состоятся не прямым голосованием, а в коллегии выборщиков.

Единственным кандидатом в президенты является депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили.

По информации Центральной избирательной комиссии Грузии, которая проведет выборы в здании парламента, в коллегии выборщиков представлены 300 членов, из которых - 150 депутаты парламента, остальные 150 члены Верховных советов Аджарии и Абхазии и представители органов местных самоуправлений.

Как заявил журналистам в пятницу председатель парламента Шалва Папуашвили, в коллегии выборщиков у правящей партии "Грузинская мечта" 211 членов, а это означает беспрепятственное избрание президентом Кавелашвили, так как для процедуры необходимы 200 голосов выборщиков.

Оппозиционные партии в выборах нового президента Грузии участия не принимают, считая избранный в октябре парламент нелегитимным и требуя назначения новых парламентских выборов. В Тбилиси с 28 ноября ежедневно проходят акции протеста.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила накануне, что считает назначенные на субботу выборы главы государства нелегитимными и не намерена уходить со своего поста до тех пор, пока не будут назначены новые парламентские выборы.

В новейшей истории Грузии с 1991 года были избраны пять президентов - Звиад Гамсахурдия, Эдуард Шеварднадзе, Михаил Саакашвили, Георгий Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили.

Выборы шестого президента начнутся в 9:00 и завершатся в 14:00.

Михаил Саакашвили Саломе Зурабишвили Тбилиси Шалва Папуашвили Грузинская мечта
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