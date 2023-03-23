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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

В МИД Белоруссии опровергли информацию о вызове в МИД Польши белорусского дипломата

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В МИД Белоруссии опровергли информацию о вызове в МИД Польши белорусского дипломата в связи с задержанием граждан этой страны по подозрению в шпионаже.

"Ни вчера, ни сегодня белорусского дипломата на беседу не приглашали. Рассматриваем данный вброс как очередную информационную провокацию, направленную на создание напряженности в двусторонних отношениях", - сообщили госагентству БелТА в четверг в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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"Что касается задержанных в Польше трех белорусских граждан, то пока польской стороной не предоставлено ни одного факта, подтверждающего их якобы шпионскую деятельность", - подчеркнули в белорусском МИД.

Ранее о том, что и.о. посла Белоруссии в Варшаве вызвали в МИД Польши в связи с задержанием польскими спецслужбами белорусов по подозрению в связях с российскими спецслужбами, сообщила польская радиостанция RMF FM. "Главу белорусского посольства в Варшаве вызвали в МИД Польши, сообщил неофициальный источник RMF FM. Вызов белорусского поверенного в делах связан с разгромом шпионской сети, действовавшей в интересах россиян в нашей стране. Дипломату был выражен резкий протест в связи с шпионской деятельностью белорусских граждан", - говорится в сообщении польской радиостанции.

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На минувшей неделе глава МВД Польши и министр-координатор польских спецслужб Мариуш Каминьский сообщил журналистам о задержании девяти человек по подозрению в связях с российскими спецслужбами. Эту информацию подтвердил министр обороны Польши Мариуш Блащак, заявивший о пресечении деятельности разведывательной группы "с Востока". По данным СМИ, шестеро задержанных арестованы, прокуратура выдвинула им обвинения.

Накануне та же радиостанция RMF FM сообщила о задержании иностранцев, которые устанавливали скрытые камеры на автотрассах и железнодорожных путях вблизи аэродрома в Ясенке близ города Жешув. Там расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает вооружение западных страны для Украины.

Белоруссия Польша
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