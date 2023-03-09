КГБ Белоруссии заявил, что Польша может быть причастна к попытке подрыва самолета А-50

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - К попытке подрыва самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах могут быть причастны спецслужбы Польши, заявил анонимный оперативный сотрудник КГБ Беларуси в эфире гостелеканала "Беларусь-1".

"С большой долей вероятности можно утверждать, что к проведению данной акции причастны также спецслужбы Польши. Об этом свидетельствует тот факт, что в ней были задействованы несколько человек из числа так называемых беглых, которые находятся в настоящее время на территории Польши", - заявил он.

"Эти люди причастны к каналам организации доставки на территорию Республики Беларусь средств поражения, дронов, обеспечения входа террориста на территорию Беларуси и его подготовки, а также реализации маршрутов его эвакуации", - добавил сотрудник КГБ.

Ранее в ведомстве заявляли о прямой причастности оперативного состава и руководства службы безопасности Украины к организации подрыва. Также сообщалось о задержании диверсанта - сотрудника украинских спецслужб.