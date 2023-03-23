Финляндия отправит на Украину три саперных танка Leopard 2

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Финляндия приняла решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму более 160 млн евро.

"В пакет входят три танка Leopard 2, предназначенных для работ по разминированию. Финляндия также берет на себя подготовку личного состава для них и техническое обслуживание", - сказал финским СМИ в четверг министр обороны Антти Кайкконен.

Президент Саули Ниинистё по предложению правительства одобрил поставку Украине.

В пакет также входит тяжелое вооружение и боеприпасы. Стоимость пакета помощи составляет около 161 млн евро.