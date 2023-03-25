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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Президент США считает, что страна расширяют свои альянсы активнее России и Китая

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - США и их партнеры расширяют сеть союзников успешнее России и Китая, заявил американский президент Джо Байден.

"Именно нам, а не нашим конкурентам, удается расширять сеть наших альянсов", - заявил глава Белого дома на пресс-конференции в Канаде.

"Мы существенно расширили наши альянсы. Мы преуспели в этом больше, чем Китай и Россия, больше, чем кто бы то ни было в мире", - добавил Байден.

При этом он заверил, что "речь не идет о недооценке Китая и России".

США Джо Байден
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