В США останавливают работу АЭС из-за утечки радиоактивной воды

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Компания Xcel Energy, оператор атомной электростанции Monticello в штате Миннесота, приступила к остановке работы станции в связи с новыми фактами утечки радиоактивной воды, сообщило агентство Associated Press (AP).

В ноябре Xcel Energy обнаружила утечку около 1,5 млн литров воды, насыщенной тритием, после чего были приняты меры по устранению аварии. На этой неделе произошла новая утечка, из-за которой работа АЭС приостанавливается, говорится в сообщении.

"Мы могли бы продолжать безопасную эксплуатацию станции и просто отремонтировать водосборный бассейн, но, конечно, всегда существует риск того, что произойдет новая утечка и в грунтовые воды попадет больше трития", - сказал журналистам президент компании Крис Кларк.

АЭС расположена всего в 55 км к северо-западу от Миннеаполиса - крупнейшего города Миннесоты.

Старший научный сотрудник по глобальной безопасности в профсоюзе обеспокоенных ученых (UCS) Эдвин Лайман заявил, что второй акт утечки трития "проливает свет на проблему поддержания устаревших подземных трубопроводов" на старых атомных станциях. Временное закрытие АЭС в Миннесоте, возможно, вызвано чрезмерной осторожностью. Но вместе с тем "это может быть признаком того, что они не знают, насколько серьезна проблема, и им нужно глубоко погрузиться, чтобы выяснить, что происходит на деле".

При этом, как обращает внимание агентство, Xcel Energy информировало о ноябрьской утечке администрацию штата и федеральные власти, но "не предавало этот факт широкой огласке до прошлой недели, что вызвало вопросы о прозрачности и проблемах общественного здравоохранения".

По словам исполнительного директора американской Службы ядерной информации и ресурсов Тима Джадсона, вторая утечка "явно вызывает беспокойство. Он добавил, что опасения общественности по поводу возможных рисков для здоровья усугубляются недавним сходом с рельсов поезда с токсичными веществами в штате Огайо. Местные жители по-прежнему обеспокоены возможными последствиями для здоровья, несмотря на заверения правительства, что воздух и вода безопасны.

"Люди видят, что произошло в Огайо, и они с недоверием относятся к реакции правительства", - пояснил Джадсон.