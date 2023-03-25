В США, человек воровавший рукописи у известных авторов, избежал тюрьмы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Обманщик, в течении многих лет преследовавший издательскую индустрию, выдававший себя за редакторов и агентов и совершивший сотни литературных краж, получил условный срок. Причиной такого приговора стало то, что рукописи, никогда не перепродавались и не публиковались, но кражи совершались им из удовольствия. Об этом сообщает Associated Press.

Вынесенный в четверг федеральным судом Манхэттена приговор положил литературным кражам Филиппо Бернардини. После признания себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве он был приговорен к условному сроку и избежал тюремного заключения по обвинению в тяжком преступлении, которое предусматривало до 20 лет тюремного заключения. Прокуроры запрашивали как минимум год заключения.

По словам властей, 30-летний Бернардини выдавал себя за сотни людей в ходе схемы, которую создал примерно в августе 2016 года, и, в результате, получил более тысячи рукописей, в том числе от таких известных авторов, как Маргарет Этвуд и Итан Хоук.

В эмоциональном четырехстраничном письме судье Бернардини извинился за свои действия, которые он охарактеризовал как "вопиющие, глупые и неправильные" . Он также рассказал о своих мотивах, которые долгое время ставили в тупик как жертв, так и полицейских.

Он описал глубокую любовь к книгам, которая зародилась в детстве и побудила его заняться издательской карьерой в Лондоне. Он писал, что, хотя там он прошел стажировку в литературном агентстве, впоследствии ему было трудно найти работу на полный рабочий день в индустрии.

"Работая, я видел, как рукописи распределялись между редакторами и агентами или даже людьми, не относящимися к отрасли. Я задался вопросом: почему я тоже не могу ознакомиться с этими рукописями?" - рассказал он.

Он подделал адрес электронной почты своего знакомого издателя и, подражая тону своих бывших коллег, попросил одного автора прислать рукопись, которая еще не была опубликована. Первый успех превратил его поиски книг в "навязчивую идею".

"У меня было жгучее желание почувствовать, что я все еще один из этих профессионалов издательского дела, и прочитать эти новые книги", - писал он.

"Каждый раз, когда автор присылал мне рукопись, я чувствовал, что все еще являюсь частью индустрии. В то время я не думал о вреде, который причинял", - добавил он. "Я никогда этого не хотел и никогда не сливал эти рукописи. Я хотел прижать их к груди и быть одним из немногих, кто прочел их раньше всех, до того, как они попали в книжные магазины".

В рамках попытки избежать тюремного заключения адвокаты Бернардини также направили судье более десятка писем от его друзей и семьи. Среди них было письмо от писателя-жертвы Джесси Болла, автора "Глухоты Самеди", "Комендантского часа" и "Игры ныряльщиков".

Бернардини выдавал себя за редактора Болла, чтобы убедить писателя прислать несколько неопубликованных рукописей, рассказал Болл в своем письме, прося снисхождения для обманщика. Осуждая состояние индустрии как "все более корпоративное и безнравственное" и называя преступление "капризом" и "тривиальной, легкомысленной вещью", Болл утверждал, что "мы должны быть благодарны, когда в дело вступает что-то человеческое: когда издательская индустрия на этот раз становится чем-то, о чем вообще стоит писать".

"В кои-то веки человека что-то глубоко заботило - какое значение имеет то, что он был обманщиком? Вы не можете себе представить, какую душераздирающую скуку вызывает заурядная издательская переписка", - написал Болл, добавив, что от краж он не пострадал, кроме того, что запутался . "Я благодарен, что в мире все еще есть место для того, чтобы время от времени случалось что-то остроумное".

В рамках своего признания вины Бернардини согласился выплатить 88 000 долларов в качестве компенсации, которая, как показывают судебные документы, достанется Penguin Random House.