Марокко возобновит прямое авиасообщение с РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Royal Air Maroc 2 мая запускает прямые рейсы из Касабланки в Москву, следует из информации на сайте авиаперевозчика.

По данным системы бронирования авиакомпании, вылеты из аэропорта "Домодедово" будут осуществляться два раза в неделю, по средам и пятницам.

Авиабилеты в Марокко уже в продаже. Стоимость билета "туда-обратно" на майских праздниках обойдется в 91,46 тыс. рублей на человека.

Royal Air Maroc 17 февраля 2022 года возобновила прямые регулярные рейсы из Касабланки в московский аэропорт "Домодедово" после приостановки рейсов в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В марте 2022 года перевозчик отменил все рейсы в Россию.