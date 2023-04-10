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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

"Росатом" провел пробный пуск второго энергоблока БелАЭС на 40% мощности

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пробный пуск турбогенератора второго энергоблока Белорусской АЭС с выводом его на 40% мощности проведен в понедельник, сообщила пресс-служба ГК "Росатом".

"В 14:12 (мск) выполнен пробный пуск турбоагрегата энергоблока на мощности реактора 40% от номинальной", - говорится в сообщении.

Турбина была остановлена в соответствии с алгоритмом пусковой операции после подачи пара на турбогенератор и поэтапного увеличения скорости его вращения до проектных значений – 3 тыс. оборотов в минуту.

Отмечается, что проведенная операция является одной из важнейших на этапе "Энегопуск" – вывод на номинальные обороты холостого хода (без включения в сеть) роторов турбоагрегата.

"Пробный пуск турбины проведен в рамках подготовки блока к началу выработки электроэнергии. Замечаний к работе турбоагрегата нет: все параметры, включая вибрационное состояние, в норме. Далее предстоит выполнить испытания турбины на холостом ходу для подтверждения работоспособности оборудования на проектных параметрах", - процитированы в сообщении слова вице-президента АО "АСЭ" – директора проекта по сооружению БелАЭС Виталия Полянина.

25 марта пресс-служба Минэнерго Белоруссии сообщила, что второй энергоблок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности (1% от номинальной) в рамках завершающего этапа физического пуска.

Следующим этапом реализации проекта является энергетический пуск второго энергоблока – подъем мощности реакторной установки до 40% и выше с первым пробным включением блока в сеть и последующими испытаниями на разных режимах.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в ноябре 2020 года выработал более 12,5 млрд кВт.ч электроэнергии. На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска, его планируется включить в сеть в апреле, а в октябре этого года – ввести в промышленную эксплуатацию.

БелАЭС Белорусская АЭС Росатом
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