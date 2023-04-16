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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Более 100 зоозащитников задержали на скачках Grand National в Англии

Более 100 зоозащитников задержали на скачках Grand National в Англии
Фото: Tim Goode/PA Images via Getty Images

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Активисты движения Animal Rising попытались сорвать охотничьи скачки с препятствиями Grand National в английском графстве Мерсисайд, задержаны 118 протестующих, сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

Борцы за права животных использовали лестницы, чтобы пробраться на ипподром. Ограждения преодолели девять зоозащитников, двое из них хотели пристегнуть себя к забору, но им не дали этого сделать.

Начало соревнований было отложено, организаторам пришлось отказаться от парада участников и исполнения гимна.

Великобритания Grand National
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