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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Не менее четырех человек погибли в Алабаме в результате стрельбы на вечеринке

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы во время вечеринки в американском городе Дейдвилл (Алабама), сообщает ABC News в воскресенье.

Агентство Associated Press передает, что вечеринка была организована в субботу в честь дня рождения 16-летнего мальчика, среди погибших есть подростки. Стрельба произошла в субботу около 22:34 (06:34 по московскому времени). Несколько человек получили ранения.

Пока нет данных, каковы были мотивы преступления и задержан ли стрелявший. Проводится расследование.

По данным СМИ, в Дейдвилле проживает около трех тысяч человек.

Алабама США
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