Дума осудила политику властей стран Балтии в отношении русскоязычного населения

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла заявление "О недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения".

В заявлении говорится, что в этих странах "взят преступный курс на тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, средств массовой информации и системы образования".

"Власти прибалтийских стран не скрывают неофашистских симпатий, поддерживая ежегодные шествия легионеров СС и одновременно запрещая проведение акции "Бессмертный полк" в память о ветеранах, освободивших Прибалтику от нацистов", - говорится в документе.

Депутаты выступили против любых проявлений дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, потребовали от властей стран Балтии и "поощряющих русофобию" стран Запада соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения.