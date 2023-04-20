Внешнеторговый дефицит Японии в 2022 фингоду был рекордным

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Япония по итогам 2022 финансового года, который завершился в марте, увеличила дефицит внешней торговли почти в четыре раза – до рекордных 21,73 трлн иен ($160 млрд). Об этом свидетельствуют данные министерства финансов.

При этом отрицательное сальдо было зафиксировано второй год подряд.

Импорт в прошлом фингоду увеличился на 32,2% – до 120,95 трлн иен, в то время как подъем экспорта составил всего 15,5% – до 99,23 трлн иен. Оба показателя также стали максимальными с начала ведения расчетов в 1979 году, пишет Japan Times. Средний курс американского доллара в 2022 фингоду составлял 135,05 иены против 111,91 иены годом ранее, что оказало негативное влияние на экспорт.

Профицит Японии в торговле с США составил 6,65 трлн иен, при этом поставки на американский рынок подскочили на 21,3%, до рекордных 18,7 трлн иен, в том числе за счет автомобилей.

Дефицит в торговле с Китаем достиг максимальных в истории 6,81 трлн иен. Импорт из КНР увеличился на 19,6% – до 25,33 трлн, что также является рекордом. Япония, в частности, нарастила закупки смартфонов и одежды.

В марте Япония зафиксировала внешнеторговый дефицит по итогам двадцатого месяца подряд, это самый длительный подобный период с 2015 года. Отрицательное сальдо составило 754,5 млрд иен ($5,6 млрд) по сравнению с 897,7 млрд иен в феврале и 464,9 млрд иен годом ранее.

Объем экспорта в марте вырос на 4,3% в годовом выражении – до 8,824 трлн иен. Повышение показателя было отмечено по итогам 25-го месяца подряд.

Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 2,6%.

Поставки за рубеж транспортного оборудования увеличились на 23%, в том числе автомобилей – на 38,3%, промышленных товаров – на 1,1%.

Экспорт в США вырос на 9,4%, в Гонконг – на 6,9%, в Сингапур – на 2,7%, в Австралию – на 18,2%, в ЕС – на 5,1%. Между тем поставки в Китай сократились на 7,7%, в Южную Корею – на 0,8%, в Россию – на 17,1%.

Импорт Японии в марте подскочил на 7,3% и составил 9,579 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 11,4%.

Данный показатель растет уже 26 месяцев подряд. Тем не менее, в марте темпы роста были минимальными с марта 2021 года.

Импорт минерального топлива повысился на 13,3%, в том числе СПГ – на 4,5%. Закупки электротехнического оборудования увеличились на 8,3%, одежды и аксессуаров – на 22%, транспортного оборудования – на 17,7%.

Тем временем закупки за рубежом промышленных товаров сократились на 6,6%, химической продукции – на 15%, сырья – на 0,3%.

Импорт из Гонконга в марте взлетел в 3,7 раза, из США – на 9,6%, из Китая – на 12,3%. В то же время поставки из Южной Кореи снизились на 5,9%, из Индии – на 9,6%, из Германии – на 5,5%.