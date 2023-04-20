В центральной части США прошла серия мощных торнадо

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Несколько торнадо прошли по центральной части США после мощных штормов, сообщает в четверг агентство Associated Press.

В центральной части штата Оклахома было зафиксировано несколько торнадо, один из которых прошел через населенные пункты Шони и Коул. В Коуле погибли два человека. Также власти города сообщают о пострадавших, их точное число не приводится. Характер травм пострадавших от торнадо разный: у некоторых это небольшие раны, некоторые госпитализированы.

В штате повреждены линии электропередач, некоторые дома и другие строения пострадали или были разрушены. В частности, урон получили здания университета и аэропорта в Шони.

В разгар шторма около 23 тыс. человек в Оклахоме остались без электричества.