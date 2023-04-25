Китайский марсоход мог выйти из строя из-за пыли на солнечных батареях

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Китайский марсоход "Чжужун" мог выйти из строя из-за накопленной на солнечных батареях пыли и может уже не вернуться к работе, сообщил главный конструктор марсианской миссии КНР "Тяньвэнь-1" Чжан Жунцяо.

По его оценке, наиболее вероятной причиной выхода аппарата из строя стало чрезмерное накопление марсианской пыли на поверхности его солнечных батарей.

"Если общее количество пыли на поверхности батарей на 20% превышает уровень возможного накопления пыли, то ровер не может вырабатывать достаточное количество электроэнергии, если на 30%, то марсоход не сможет генерировать электроэнергию, пока солнце не достигнет своего пика. Если общее количество пыли на поверхности батарей превысит 40%, то марсоход никогда не сможет вернуться к работе", - сообщил главный конструктор в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV).

В феврале специалисты миссии NASA Mars Reconnaissance Orbiter опубликовали фотоснимки китайского ровера и сообщили, что по их данным, марсоход не передвигался по поверхности Красной планеты как минимум с сентября прошлого года.

В мае 2022 года китайские специалисты перевели "Чжучжун" в спящий режим на время марсианской зимы, которая влияет на возможность солнечных батарей генерировать необходимую для работы ровера электроэнергию. Планировалось, что марсоход вернётся к эксплуатации в декабре того же года.

Марсоход "Чжужун" был доставлен на поверхность Марса с помощью космического аппарата "Тяньвэнь-1", который сел на поверхности планеты 15 мая 2021 года, уже через неделю ровер успешно съехал по трапу с посадочной платформы. Зонд "Тяньвэнь-1", в свою очередь, продолжает свою миссию на марсианской орбите.

Миссия марсохода была рассчитана на 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% длиннее земных. Выполнив свою основную миссию, ровер продолжил сбор данных на Красной планете.

Ровер оснащён рядом приборов для исследований Марса - георадаром, магнитометром, метеорологическими приборами, панорамными и многоспектральными камерами.

В рамках исследований ровер должен фотографировать поверхность планеты и собирать данные о геологии, топографии, метеорологических явлениях, участках водяного льда и признаках жизни на планете.