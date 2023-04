LG Energy Solution вдвое увеличила чистую прибыль в I квартале

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution Ltd увеличил чистую прибыль в первом квартале 2023 года более чем вдвое благодаря высокому спросу на батареи для электромобилей в США и Европе.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила 562 млрд вон ($419 млн) по сравнению с 227 млрд вон за аналогичный период предыдущего года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 385,08 млрд вон.

Выручка увеличилась пятый квартал подряд – до 8,75 трлн вон c 4,34 трлн вон.

Операционная прибыль LG Energy Solution выросла более чем вдвое – до 633 млрд вон с 259 млрд вон годом ранее. Показатель включает в себя налоговую льготу в размере 100,3 млрд вон, полученную компанией в США в соответствии с законопроектом Inflation Reduction Act (IRA).

"Мы активно реагировали на высокий спрос на электромобили в Северной Америке, - говорится в сообщении компании. - Поставки аккумуляторов для электромобилей увеличились благодаря стабильной работе нашего СП с General Motors в Огайо, а также повышению цен на продукцию".

Акции LG Energy подорожали на 2,9% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 30%.

LG Energy, выделенная из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, является одним из крупнейших производителем аккумуляторов в мире. Компания занимала второе место после китайской Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), но в этом году уступила эту позицию китайскому автопроизводителю BYD Co. и переместилась на третью строчку в списке лидеров. Доля CATL на мировом рынке в январе-феврале составляет 33,9%, BYD - 18,2% и LG Energy - 13,3%, согласно данным SNE Research.