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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:26

В Армении полиция задержала порядка 50 протестующих против политики Пашиняна

В Армении полиция задержала порядка 50 протестующих против политики Пашиняна
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении в Ереване с утра в субботу начала задерживать участников акций гражданского неповиновения, требующих отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, сообщают армянские СМИ.

Задержания демонстрантов проведены также в городе Эчмиадзин, где группа демонстрантов готовилась встретить премьера, планирующего посетить одну из местных школ.

По данным СМИ, которые ведут прямые трансляции с места событий, в Ереване и городе Эчмиадзин задержаны порядка 50 человек.

В миреАрмянский архиепископ заявил, что оппозиция готова начать импичмент ПашинянаЧитать подробнее

4 мая архиепископ Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго начал шествие из Тавушской области Армении и объявил о проведении акций протеста в Ереване с 9 мая против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. К нему присоединились главы всех епархий Армянской церкви, начав шествия из различных областей Армении.

Ранее на митинге архиепископ потребовал отставки Пашиняна.

Протесты в Армении

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Ереван Армения Баграт Галстанян Никола Пашинян Армянская церковь
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