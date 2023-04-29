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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Глава МИД Армении отправится в США с рабочим визитом

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Вашингтон с рабочим визитом с 30 апреля.

"Запланирован очередной раунд обсуждений по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сообщает в субботу пресс-служба МИД Армении.

В составе армянской делегации Вашингтон посетит также вице-спикер парламента, спецпредставитель на переговорах с Турцией по нормализации отношений Рубен Рубинян.

По информации пресс-службы правительства, Рубинян будет находиться в столице США с 29 апреля по 5 мая.

Армения США
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