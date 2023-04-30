Глава МИД Абхазии допустил формирование расширенного Союза суверенных государств

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Активизация интеграционных процессов на пространстве бывшего СССР может привести к формированию расширенного Союза суверенных государств, заявил в субботу министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

"Абхазия поддерживает интеграционные процессы на постсоветском пространстве, реализуемые по инициативе и при поддержке Российской Федерации, активизация этих процессов на пространстве бывшего СССР может привести к формированию расширенного Союза суверенных государств. Такие подходы зафиксированы в концепции внешней политики Республики Абхазия, договоре между Абхазией и Российской Федерацией от 2014 года." - сказал глава абхазского МИД в видеообращении к участникам конференции.

Он отметил, что в настоящее время система международных отношений претерпевает серьезные изменения - "на замену архаичным институтам глобального управления приходят такие объединения, как БРИКС, обеспечивающие динамизм и справедливость в современной системе международных отношений".

"Все большее количество суверенных субъектов международного права стремятся стать участниками подобных равноправных объединений. Отмечу, что суммарный экономический, политический, демографический потенциал БРИКС существенно превосходит совокупную мощь стран "большой семерки". Таким образом формируются новые центры политической и экономической мощи", - добавил министр.

По его мнению, многополярный мир "должен быть основан на принципах соблюдения норм международного права, равноправия, уважения прав малых народов и наций".

Абхазия всецело разделяет позицию Российской Федерации, и поддерживает решение о проведении военной спецоперации на Украине, заявил Ардзинба, добавив, что с российской стороны в ней принимают участие абхазские добровольцы.