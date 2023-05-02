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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Экс-премьер Молдавии предстанет перед судом по делу о концессии кишиневского аэропорта

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ряд бывших руководителей Молдавии, в том числе экс-премьер страны, будут привлечены к уголовной ответственности по делу о концессии кишиневского аэропорта, сообщила во вторник глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Вероника Драгалин.

По ее словам, прокуроры передали в суд уголовное дело о концессии Кишиневского аэропорта, в результате которой нанесен ущерб интересам государства на 392 млн. леев (около 20 млн евро).

"Речь идет о группе государственных служащих из восьми человек, которые злоупотребили властью и служебным положениям, нанеся ущерб в особо крупных размерах. Это бывшие премьер-министр Юрий Лянкэ, министр экономики Валерий Лазэр, руководитель Агентства публичной собственности Тудор Копач и его заместитель Анжела Шушану, директор Кишиневского аэропорта Петр Жардан и финансовый директор Александр Чутак. Все они действовали в интересах организованной преступной группы, сформированной к июню 2013 г.", - отметила Дрэгэлин.

Она также сообщила, что в распоряжении следствия есть показания 20 свидетелей, а также финансовые экспертизы документов, проверенные банковские счета и перечисления.

Обвиняемые свою вину не признали, уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в суд Буюкань Кишинева. Если вина будет доказана в суде, подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

В целях возмещения причиненного ущерба АП совместно с ARBI (Агентством по возврату собственности, добытой преступным путем) наложила арест на активы компании Avia Invest и уставный капитал, а также активы подозреваемых, в том числе находящиеся за границей, на 189 млн леев (около девяти миллионов евро).

Решение о передаче в концессию кишиневского международного аэропорта консорциуму "Авиа Инвест" сроком на 49 лет было принято в 2013 году правительством Юрия Лянкэ, по указанию беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, который тогда, по сути, управлял страной.

Главным учредителем консорциума выступал тогда Хабаровский аэропорт. После подписания соглашения о концессии Хабаровский аэропорт вышел из учредителей в пользу группы физических лиц, близких к Плахотнюку и другому беглому олигарху - Илану Шору. Кроме того, Шор открыл в аэропорту собственную сеть магазинов duty free. В прошлом году молдавские власти внесли изменения в законодательство, отказались от беспошлинной торговли на границе, в результате чего duty free были закрыты.

В ноябре прошлого года Апелляционная палата Кишинева приняла решение о расторжении концессионного договора международного кишиневского аэропорта c компанией "Авиа Инвест" и возвращении его в собственность государства. Причиной послужило невыполнение компанией своих инвестиционных обязательств. Компания обжаловала решения молдавских судов в международном арбитражном суде Стокгольма, но получила отказ. Согласно решению судов, с 1 апреля аэропорт возвращен под управление государства.

Кишинев Молдавия
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