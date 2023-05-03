Финляндия не намерена передавать Украине свои истребители

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не готова передать свои истребители Украине.

В среду в Хельсинки прошла совместная пресс-конференция Ниинистё и прибывшего в Финляндию с необъявленным визитом украинского президента Владимира Зеленского.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности поставок истребителей на Украину, Ниинистё сказал, что "у Финляндии есть только старые самолеты "Хорнет", которые будут заменены". "Но нам сейчас нужна сильная безопасность", - подчеркнул финский президент.

По его словам, "Финляндия должна сначала получить заказанные F-35, чтобы иметь возможность списать нынешний флот". "Пройдут годы, и "Хорнеты" за это время успеют устареть", - добавил Ниинистё.

Он заявил, что Финляндия готова продолжить поддержку Украины и напомнил, что его страна передала Украине 15 пакетов помощи "и 16-й уже на подходе".