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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Финляндия не намерена передавать Украине свои истребители

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не готова передать свои истребители Украине.

В среду в Хельсинки прошла совместная пресс-конференция Ниинистё и прибывшего в Финляндию с необъявленным визитом украинского президента Владимира Зеленского.

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Отвечая на вопросы журналистов о возможности поставок истребителей на Украину, Ниинистё сказал, что "у Финляндии есть только старые самолеты "Хорнет", которые будут заменены". "Но нам сейчас нужна сильная безопасность", - подчеркнул финский президент.

По его словам, "Финляндия должна сначала получить заказанные F-35, чтобы иметь возможность списать нынешний флот". "Пройдут годы, и "Хорнеты" за это время успеют устареть", - добавил Ниинистё.

Он заявил, что Финляндия готова продолжить поддержку Украины и напомнил, что его страна передала Украине 15 пакетов помощи "и 16-й уже на подходе".

Финляндия Украина
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