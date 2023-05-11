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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

В Эстонии рассмотрят вопрос о закрытии погранперехода с РФ на юго-востоке республики

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Эстония после анализа автомобильного передвижения через эстонско-российскую границу, который будет завершен в конце текущего года, возможно, закроет предназначенный для автомобильного сообщения пограничный переход "Койдула" на юго-востоке страны.

"Мы хотели бы получить эти анализы во второй половине этого года, и тогда можно будет смотреть, каковы эффекты и оправдано ли продолжать этот вопрос или нет. Решения пока нет, исследования только начинаются", - сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в четверг порталу телерадиовещания ERR.

Он назвал причинами возможного закрытия перехода резкое сокращение числа пересечений границы, плохие отношения с Россией и экономию средств.

Министр отметил, что в период коронавирусной пандемии число пересечений восточной границы сократилось почти на 80%, а в Южной Эстонии, на близко расположенных двух пограничных пунктах "Койдула" и "Лухамаа", в общей сложности почти наполовину.

Кроме того, Ляэнеметс не верит, что в ближайшие несколько лет здесь что-нибудь изменится в связи с плохими отношениями с Россией. В то же время он отметил, что если будет принято такое решение и в будущем будет невозможно пересечь погранпереход "Койдула" на машине, то у "Лухамаа" такая возможность останется.

Генеральный секретарь Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнен, со своей стороны, сказал ERR, что, по его мнению, закрытие одного пограничного пункта для автомобилей является плохой идеей.

"Ни в коем случае нельзя рассматривать эту идею как положительную. Если на границе уже есть очереди, то закрытие одного из пунктов пропуска еще более осложнит ситуацию", - сказал он.

Перолайнен привел в пример очереди на границе для грузовиков, в которых иногда приходится стоять до недели.

Для международного сообщения на эстонско-российской границе открыты пять пограничных пунктов, три из которых предназначены для автомобильного сообщения - "Нарва", "Лухамаа" и "Койдула" и два для железнодорожного сообщения. Кроме того, есть два пешеходных перехода, один из которых: погранпереход "Нарва-2" временно закрыт с ноября прошлого года.

Эстония
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