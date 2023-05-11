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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Российские войска при поддержке авиации отражают атаки ВСУ в направлении Малоильиновки

Об этом сообщили в Минобороны

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Идет бой по отражению атаки подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Малоильиновка, задействованы авиация и артиллерия, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия.

"Противник несет существенные потери в живой силе и технике", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные заявили об отражении атак двух украинских разведывательных групп на красно-лиманском направлении.

"На красно-лиманском направлении группировкой войск "Центр" отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва", - сообщили в Минобороны РФ.

"По состоянию на 22:00 11 мая 2023 г. на купянском направлении активные действия не ведутся. В течение дня "Западной" группировкой войск пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника", - заявили в Минобороны РФ.

"На запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся", - сообщили в Минобороны.

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