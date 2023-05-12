Астрономы обнаружили самую мощную в истории космическую вспышку

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Астрономы Саутгемптонского университета в Великобритании сообщили, что удалось обнаружить самую мощную и длительную космическую вспышку из тех, что когда-либо наблюдались.

Ее яркость в десять раз превышает светимость сверхновых звезд, она также в три раза ярче вспышки приливного разрушения, возникающего в результате падения звезды в черную дыру, и длится эта вспышка уже более трех лет.

Взрыв, получивший название AT2021lwx, впервые был зафиксирован в 2020 году калифорнийским центром Zwicky Transient Facility. После этого событие было подтверждено телескопами системы ATLAS на Гавайях. Поначалу оно не привлекло особого внимания, но со временем вспышка становилась ярче, и ее продолжительность превысила норму – обычно вспышки сверхновых длятся несколько месяцев. Когда ученые проанализировали спектр излучения и оценили расстояние до объекта и его яркость, они смогли оценить масштаб события.

Взрыв произошел на расстоянии 8 млрд световых лет от Земли, когда возраст Вселенной составлял 6 млрд лет. По версии астрономов Саутгемптона, сверхмассивная черная дыра затянула сошедшее с ее орбиты огромное облако газа, состоящее в основном из водорода, или пыли.

Как отмечается, AT2021lwx не является самой яркой вспышкой. Ярчайший за всю историю наблюдений взрыв был обнаружен учеными в прошлом году: он известен как гамма-всплеск GRB 221009A. То событие продлилось несколько минут, тогда как новый взрыв до сих пор силён и при AT2021lwx высвобождается несравнимо больше энергии.