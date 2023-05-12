Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Астрономы обнаружили самую мощную в истории космическую вспышку

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Астрономы Саутгемптонского университета в Великобритании сообщили, что удалось обнаружить самую мощную и длительную космическую вспышку из тех, что когда-либо наблюдались.

Ее яркость в десять раз превышает светимость сверхновых звезд, она также в три раза ярче вспышки приливного разрушения, возникающего в результате падения звезды в черную дыру, и длится эта вспышка уже более трех лет.

Взрыв, получивший название AT2021lwx, впервые был зафиксирован в 2020 году калифорнийским центром Zwicky Transient Facility. После этого событие было подтверждено телескопами системы ATLAS на Гавайях. Поначалу оно не привлекло особого внимания, но со временем вспышка становилась ярче, и ее продолжительность превысила норму – обычно вспышки сверхновых длятся несколько месяцев. Когда ученые проанализировали спектр излучения и оценили расстояние до объекта и его яркость, они смогли оценить масштаб события.

Взрыв произошел на расстоянии 8 млрд световых лет от Земли, когда возраст Вселенной составлял 6 млрд лет. По версии астрономов Саутгемптона, сверхмассивная черная дыра затянула сошедшее с ее орбиты огромное облако газа, состоящее в основном из водорода, или пыли.

Как отмечается, AT2021lwx не является самой яркой вспышкой. Ярчайший за всю историю наблюдений взрыв был обнаружен учеными в прошлом году: он известен как гамма-всплеск GRB 221009A. То событие продлилось несколько минут, тогда как новый взрыв до сих пор силён и при AT2021lwx высвобождается несравнимо больше энергии.

Саутгемптонский университет Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕС зафиксировали кратный рост потока нелегальных мигрантов из Африки

В ЕС зафиксировали кратный рост потока нелегальных мигрантов из Африки

ЕСПЧ отказал в иске о переводе Саакашвили на лечение за рубеж

ЕСПЧ отказал в иске о переводе Саакашвили на лечение за рубеж

Эрдоган раскритиковал кандидата в президенты Турции за заявления в адрес России

Эрдоган раскритиковал кандидата в президенты Турции за заявления в адрес России

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

В ЕС предложили официально запретить поставки нефти РФ по "Дружбе" в Германию и Польшу

Верховный суд Исламабада освободил под залог экс-премьера Пакистана

Верховный суд Исламабада освободил под залог экс-премьера Пакистана

Из Судана за месяц конфликта бежало около 200 тысяч человек

Из Судана за месяц конфликта бежало около 200 тысяч человек

Болгария запретит въезд иностранным туристам с неоткрытым шенгеном

Болгария запретит въезд иностранным туристам с неоткрытым шенгеном

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Embraer поставит подразделению Berkshire Hathaway до 250 самолетов на $5 млрд

Глава Минобороны Турции заявил, что участники зерновой сделки близки к ее продлению

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });