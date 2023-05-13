Спутник Lunar Flashlight не смог выйти на орбиту Луны

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спутник малого размера Lunar Flashlight, запущенный к Луне в конце 2022 года для поиска на ее поверхности льда, не смог выработать достаточно тяги для выхода на окололунную орбиту, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Уменьшенная двигательная система спутника размером с портфель, первая в своем роде, несмотря на многомесячные усилия специалистов, не смогла сгенерировать достаточно тяги для вывода аппарата на окололунную орбиту", - говорится в сообщении.

Планировалось, что кубсат выйдет на почти прямолинейную гало-орбиту, которая позволила бы ему пролетать над южным полюсом Луны раз в неделю. Однако вскоре специалисты обнаружили, что топливопроводы двигательной системы забиваются металлической стружкой, которая мешает прохождению топлива и снижает производительность двигателя.

Впоследствии инженеры рассчитали новую орбиту, для выхода на которую двигателям понадобилось бы вырабатывать меньше тяги. Аппарат должен был выйти на орбиту ближе к Земле с пролетами над Луной раз в месяц.

Они попытались очистить топливопроводы, увеличив в них давление, и несмотря на ограниченный успех, в конце концов пришли к выводу, что не успеют скорректировать траекторию аппарата для выхода на новую орбиту в установленные сроки.

"Так как кубсат не может проводить орбитальные маневры для нахождения в системе Земля - Луна, NASA объявляет о завершении его миссии", - отмечается в сообщении.

По данным космического ведомства, в настоящий момент Lunar Flashlight возвращается к Земле и пролетит в 65 тыс. км от нее 17 мая, а затем направится в сторону Солнца.

Кубсат Lunar Flashlight был запущен к Луне с помощью ракеты-носителя Falcon 9 11 декабря прошлого года.

Аппарат должен был обследовать поверхностность естественного спутника Земли в поисках льда в кратерах вечной тени на Южном полюсе Луны с помощью рефлектометра, оснащенного четырьмя лазерами.