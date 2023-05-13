Второй энергоблок БелАЭС включен в электросеть Белоруссии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Второй энергоблок БелАЭС в субботу подключен к белорусской энергосистеме, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"13 мая 2023 года в 13:24 в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС: он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Отмечается, что ранее были проведены работы по выводу реакторной установки на минимально-контролируемый уровень мощности с дальнейшим ее повышением до 40%.

"Все технологические операции выполнены в соответствии с регламентом, с соблюдением необходимых требований безопасности", - подчеркивают в Минэнерго.

В ближайшее время продолжится поэтапное освоение мощности реактора блока до 100%, перед этим предстоит этап его опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает испытания технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с отключением от сети.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в ноябре 2020 года выработал более 12,5 млрд кВт.ч электроэнергии. На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска, в октябре этого года его планируется ввести в промышленную эксплуатацию.