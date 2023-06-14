Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть после плановых испытаний

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Второй энергоблок БелАЭС в среду включен в сеть после плановых испытаний в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"14 июня в 11:17 второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых испытаний реакторной установки. Идет поэтапный набор мощности для дальнейшей реализации мероприятий этапа опытно-промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении ведомства.

Второй энергоблок 10 июня временно отключали от электросети для исследования нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора. До отключения энергоблок работал на мощности 75% от номинальной в рамках начавшегося 31 мая этапа опытно-промышленной эксплуатации. В дальнейшем планируется освоение его мощности до 100%. Затем будет проведено комплексное опробование оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток и после успешного выполнения этих работ блок будет сдан в промышленную эксплуатацию.

БелАЭС расположена рядом с городом Островцом в Гродненской области, станция построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в ноябре 2020 года выработал 15,5 млрд кВт.ч электроэнергии. На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска, энергоблок был выведен на минимально контролируемый уровень мощности 25 марта, подключен к электросети Белоруссии 13 мая на мощности реактора 40%, через несколько дней - 19 мая - мощность реактора энергоблока была повышена до 50%. Ранее сообщалось, что в октябре этого года второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию. В четвертом квартале первый энергоблок планируется вывести на повторный планово-предупредительный ремонт.

БелАЭС Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

16 стран ЕС оказывают помощь Украине в связи с последствиями прорыва плотины Каховской ГЭС

В Абхазии ливень подтопил Гагру и повредил дорогу в РФ

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

Что случилось этой ночью: среда, 14 июня

Похороны Берлускони пройдут в Миланском соборе в среду

Похороны Берлускони пройдут в Миланском соборе в среду

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Лукашенко заявил, что применение Минском российского ТЯО можно согласовать одним звонком Путину

Замгенсека ООН 15-16 июня посетит Москву для обсуждения проблем безопасности

Что произошло за день: вторник, 13 июня

Военная операция на Украине

Президент РФ сообщил, что Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });