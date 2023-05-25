США считают, что за инцидентом с дронами над Кремлем может стоять Украина

В Вашингтоне полагают, что украинский президент мог не знать о подготовке такой операции

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что одна из украинских спецслужб, возможно, несет ответственность за инцидент с беспилотниками над Кремлем в начале мая, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные американские источники.

"Американские должностные лица считают, что попытка атаки беспилотников на Кремль ранее в этом месяце, вероятно, была организована одним из специальных военных или разведывательных подразделений Украины", - говорится в сообщении.

В статье отмечается, что "разведслужбы США не знают, какое именно подразделение осуществило атаку".

"Неясно, был ли осведомлен президент Украины Владимир Зеленский или его высшие должностные лица об операции, хотя некоторые американские официальные лица полагают, что Зеленский не был в курсе", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, по мнению американских чиновников, украинская сторона, возможно, несет ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также за подрыв газопровода "Северный поток".

В администрации президента России ранее заявляли, что попытка атаки дронов на Кремль в ночь на 3 мая была инициирована "киевским режимом" и расценили ее в том числе как "спланированную террористическую акцию и покушение" на Владимира Путина.