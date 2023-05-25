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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Госдеп США одобрил продажу Украине ЗРК NASAMS

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Агентство по оборонному сотрудничеству США сообщило об одобрении возможной сделки по продаже Киеву одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму около $285 млн.

"Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу Украине усовершенствованной ракетной системы класса "земля-воздух" NASAMS и соответствующего оборудования ориентировочной стоимостью $285 млн", - говорится в сообщении.

"Возможная продажа послужит целям и интересам США в сфере национальной безопасности (...) и не окажет негативного влияния на обороноспособность США", - подчеркнули в агентстве.

США Госдепартамент Украина NASAMS
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