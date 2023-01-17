Один из ключевых фигурантов дела о коррупции в Европарламенте стал сотрудничать со следствием

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Бывший итальянский евродепутат Пьер Антонио Пандзери согласился сотрудничать со следователями, занимающимися резонансным делом о коррупции в Европарламенте, сообщают во вторник римские СМИ.

Согласно им, Пандзери подписал в присутствии своих адвокатов письменное соглашение с бельгийской прокуратурой. Оно предусматривает, что в случае, если политик будет всерьез сотрудничать со следователями, то получит облегченное наказание: год тюрьмы. Также бывшему члену Европарламента предстоит заплатить штраф, а полученные коррупционные деньги (в настоящее время эта сумма оценивается в примерно 1 млн евро) будут конфискованы.

Такое сотрудничество со следствием в Бельгии разрешено законом, принятым в 2018 году.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара. В их числе, помимо Пандзери, - лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП греческий депутат Ева Кайли. Также под следствием оказались ее помощник и партнер - итальянец Франческо Джорджи и представитель одной из НПО Никколо Фига-Таламанка.

Журналисты окрестили это дело "катаргейт", так как его фигуранты, как считается, в обмен на деньги продвигали интересы Катара. Однако ряд СМИ сообщал, что фигуранты скандала продвигали еще и интересы Марокко.