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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Экс-зампред Европарламента Кайли освобождена из-под домашнего ареста

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Экс-зампред Европарламента (ЕП) гречанка Ева Кайли, находящаяся под следствием в Бельгии по делу о коррупции, освобождена от домашнего ареста под наблюдением с электронным браслетом, сообщает Associated Press.

Такое решение принял судья по антикоррупционным делам, ведущий досье так называемого "катаргейта".

По словам официального представителя федеральной прокуратуры, на заявление которого ссылаются СМИ, данная мера больше не является необходимой для продолжения расследования, и бывшая евродепутат отныне освобождается на условии судебного надзора. Однако в прокуратуре не смогли уточнить, может ли она выехать за границу.

Находившейся сначала в тюремном предварительном заключении с 10 декабря прошлого года Кайли вменяют коррупцию, отмывание денег и принадлежность к преступной организации в рамках расследования подозрений о вмешательстве Катара и Марокко в принятие решений Европейским парламентом.

С самого начала Кайли отрицала свою вину. У нее не было возможности воспользоваться парламентским иммунитетом, так как в ЕП сочли, что она была задержана с поличным: в ее квартире при обыске нашли сумки с банкнотами.

В середине апреля судебный следователь, ведущий ее дело, распорядился выпустить подозреваемую из тюрьмы под наблюдение с электронным браслетом.

Европарламент ЕП Ева Кайли
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