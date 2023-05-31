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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Рост ВВП Турции в I квартале ускорился до 4%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экономика Турции в первом квартале 2023 года выросла на 4% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты статистического института страны (TurkStat).

В четвертом квартале прошлого года показатель увеличился на 3,5%.

Аналитики прогнозировали чуть менее значительное ускорение темпов подъема в январе-марте – в среднем до 3,9%, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в минувшем квартале выросли на 16,2%, инвестиции бизнеса – на 4,9%, госрасходы – на 5,3%.

Экспорт в январе-марте уменьшился на 0,3%, в то время как импорт вырос на 14,4%.

Экономика Турции в первом квартале относительно предыдущих трех месяцев увеличилась на 0,3% (в четвертом квартале показатель вырос на 0,9%).

Турция
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