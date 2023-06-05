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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

"Молдовагаз" попросил регулятора снизить тариф на газ для населения на 32%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии (НАРЭ) запрос о снижении тарифов на газ, сообщила пресс-служба "Молдовагаза".

Компания объяснила это уменьшением закупочных цен на природный газ. Дистрибьютор попросил понизить средневзвешенный тариф на 36,8% - до 16 492 молдавских леев за 1 тысячу кубометров газа.

Для бытовых потребителей предлагается уменьшить тариф на 31,9% - до 18 456 леев за 1 тысячу кубометров. С учетом НДС, конечный тариф для бытовых потребителей Молдавии снизится с 29,27 лея до 19,93 лея за 1 кубометр.

Последний раз тарифы на газ в Молдавии пересматривались осенью 2022 года, тогда тариф для бытовых потребителей вырос на 27,3% - с 23 леев до 29,27 лея за 1 кубометр газа.

Тарифы на природный газ в Молдавии устанавливает НАРЭ по запросу поставщиков.

Официальный курс на 5 июня - 17,8 лея/$1.

Молдовагаз НАРЭ Молдавия
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