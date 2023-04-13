Страны Балтии намерены прекратить импорт сжиженного углеводородного газа из России

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Страны Балтии будут искать решение, как остановить импорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России, который в прошлом году увеличился более чем вдвое, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис журналистам в четверг.

По словам чиновника, он обсудил это с министром по вопросам климата и энергетики Латвии Раймондсом Чударсом.

"Мы пришли к единому мнению, что СУГ не должен импортироваться в три балтийские страны. Это, как я уже сказал, решение трех стран Балтии, поскольку европейских санкций в отношении СУГ нет", - сказал Крейвис.

"Позиция Латвии также схожа, поэтому мы будем искать общие решения, как нам двигаться дальше", - добавил министр.