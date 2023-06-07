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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Стоимость индийских брендов приблизилась к $2 трлн

Tata заняла первое место с оценкой $26,4 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совокупная стоимость 100 крупнейших индийских брендов выросла за минувший год и приблизилась к отметке $2 трлн, говорится в исследовании консалтинговой компании Brand Finance.

Самым дорогим брендом страны остался конгломерат Tata Group – его стоимость за год подскочила на 10,3% и составила $26,4 млрд. Он занимает седьмое место в общемировом списке самых дорогих брендов.

"За последние два года Tata Group претерпела значительную стратегическую трансформацию за счет цифровизации и использования новых технологий", - отметил директор Brand Finance Савио Д'Соуза.

Второе место занял разработчик ПО Infosys – стоимость бренда компании оценена в $13,01 млрд. На третьей строчке осталась страховая компания Life Insurance Corporation ($9,76 млрд). На четвертое место в рейтинге поднялся бренд оператора связи Airtel ($7,53 млрд), на пятое опустился конгломерат Reliance Industries ($7,36 млрд).

Самый значительный рост продемонстрировал бренд одежды Raymond: его стоимость взлетела на 83% и достигла $273 млн, благодаря чему компания заняла 94-е место в рейтинге.

Индия
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