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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Во Франции мужчина с ножом напал на детей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Не менее восьми человек, включая детей, пострадали в четверг от нападения с ножом в городе Анси в департаменте Верхняя Савойя, сообщает ABCNews.

Тем не менее данные о количестве пострадавших пока еще разнятся. По сообщению BFMTV, по меньшей мере шесть человек получили ранения – двое взрослых и четверо детей, ранения детей оцениваются как серьезные.

Задержанный нападавший является 32-летним сирийцем, запросившим убежище во Франции в 2022 году. При этом он получил статус беженца в Швеции в нынешнем году, сообщает Le Figaro.

По описаниям очевидцев, которые приводит телеканал BFMTV, инцидент произошел в парке на берегу альпийского озера Анси, на площадке для отдыха. На нее с криками ворвался нападавший, он направился к детским коляскам и стал наносить удары ножом. Увидев, что он окружен прибывшей полицией, преступник бросился на пожилого человека и ударил его ножом.

Уголовная полиция начала расследование, Национальная антитеррористическая прокуратура оценивает ситуацию.

В Анси выехали премьер-министр Элизабет Борн и министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал в твиттере: "Абсолютно подлая атака сегодня утром в парке в Анси. Дети и взрослые находятся между жизнью и смертью. Нация в шоке. Наши мысли с ними, а также с их семьями и мобилизованными службами экстренной помощи".

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Франция
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