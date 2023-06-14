Ставки фрахта на перевозку СПГ через Атлантику взлетели в 1,6 раза за две недели

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ставки фрахта на перевозку сжиженного природного газа (СПГ) через Атлантику в июле взлетели на 64% за последние две недели, сообщает издание Montel.

При этом аналитики ожидают дальнейшего существенного повышения цен из-за ухудшения ситуации с доступностью судов.

Перевозка в следующем месяце СПГ из США в Европу стоила во вторник $54,5 тыс. в сутки по сравнению с $33,5 тыс. в конце мая, что было минимальным уровнем почти за 16 месяцев, по данным Spark Commodities.

По расчетам этой компании, средняя цена транспортировки сжиженного газа в текущем месяце составит $49,75 тыс. в сутки, в июле поднимется до $72,75 тыс., в августе – до $107,5 тыс., а к концу года может превысить $259 тыс. в сутки.

Для сравнения, в первый торговый день 2023 года ставки фрахта находились на отметке $143 тыс., а в начале ноября прошлого года достигали исторического максимума в $485 тыс. в сутки.