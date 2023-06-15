Что случилось этой ночью: четверг, 15 июня

Гросси посетит ЗАЭС в четверг, РФ поднимет в СБ ООН вопрос о подрыве "Северных потоков", мэр Майами присоединился к президентской гонке

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- РФ поднимет в СБ ООН вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков".

- ФРС США ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5-5,25%. По словам главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, инфляционное давление в Соединенных Штатах остается высоким.

- Визит на ЗАЭС возглавляемой Рафаэлем Гросси делегации МАГАТЭ ожидается в четверг, сообщил "Интерфаксу", советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Он добавил, что численность команды инспекторов агентства на станции увеличится вдвое.

- США завершат обучение 200 военнослужащие вооруженных сил Украины управлению танками Abrams к концу лета, сообщает CBS News. Как заявили телеканалу представители министерства обороны США, на текущий момент украинские военные проходят третью неделю из 12-недельного плана обучения, тренировки проводятся в Германии на специально оборудованных танках.

- Единый учебник по истории для 5-9 классов будет готов в 2024 году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

- Мэр Майами Фрэнсис Суарес вступил в борьбу за пост президента США.