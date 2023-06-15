Мэр Майами Суарес присоединился к президентской гонке в США

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мэр Майами Фрэнсис Суарес заявил об участии в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, сообщает CNN.

"Мэр Майами Фрэнсис Суарес подал документы для выдвижения своей кандидатуры на пост президента", - говорится в сообщении.

Американцу кубинского происхождения Суаресу 45 лет. В 2017 году он был избран мэром Майами, в 2021 году его переизбрали на второй срок.

О намерении бороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший постпред США в ООН Никки Хейли, губернатор штата Северная Дакота Дуг Бергам и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.