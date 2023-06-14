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Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания.

По его словам, возвращение инфляции к целевому уровню в 2% займет много времени. При этом ослабление инфляционного давления может потребовать периода темпов экономического роста ниже тренда.

Практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава американского ЦБ. При этом решения об изменениях ставок будут приниматься от заседания к заседанию.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в среду была ожидаемо сохранена в диапазоне 5-5,25% годовых. Это максимальный уровень с сентября 2007 года.

Пауэлл назвал это решение оправданным. Он поддерживает решение сделать паузу в подъеме ставок, поскольку ожидание выгодно для экономики.

"Причина, по которой нам удобно делать паузу, заключается в том, что большая часть ужесточения ДКП была проведена прошлым летом, и я полагаю, что разумно предполагать, что еще не все последствия проявились", - сказал глава ФРС. "Поэтому мы переходим к более умеренному темпу" повышения ставок, что необходимо для того, чтобы собрать "больше данных, чтобы увидеть влияние" ужесточения ДКП, добавил он.

Пауэлл также отметил, что по-прежнему есть риски ускорения инфляции.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.

Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.

США ФРС Джером Пауэлл
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