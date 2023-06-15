В "Росэнегоатоме" сообщили, что визит Гросси на ЗАЭС ожидается в четверг

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси, как ожидается, должна прибыть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре в четверг, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"С высокой степенью вероятности можно говорить о том, что визит делегации МАГАТЭ в четверг все-таки состоится", - сказал Карчаа, не исключив вероятность провокаций с украинской стороны.

Он уточнил, что по плану визит Гросси будет традиционно непродолжительным - в пределах одного дня. При этом советник главы "Росэнергоатома" заверил, что руководителю МАГАТЭ будет предоставлена исчерпывающая информация по всем интересующим вопросам, основной из них касается состояния гидроинфраструктуры станции в связи с разрушением Каховской ГЭС.

"Мы готовы наглядно продемонстрировать ему, что никаких угроз ядерной безопасности сегодня нет и все предпринимаемые нами меры носят исчерпывающий характер", - отметил собеседник агентства.

Карчаа пояснил, что сейчас воды в пруду-охладителе достаточно, ее расход небольшой в связи с ограниченным режимом работы станции. Кроме того, специалисты провели дополнительную гидроизоляцию. При необходимости теоретически могут быть задействованы переносные насосные станции, которыми располагают российские атомщики, а также артезианские скважины. Пока такой потребности нет, подчеркнул он.

Ранее Гросси объявил, что цель очередного посещения Запорожской АЭС - оценить ситуацию после разрушения плотины Каховской ГЭС и проконтролировать соблюдение пяти основных принципов защиты АЭС, которые он представил Совбезу ООН. Также он заявлял о планах усилить присутствие инспекторов МАГАТЭ на станции, заменив текущую команду на более многочисленную.

Представители МАГАТЭ во главе с Гросси уже посещали ЗАЭС дважды за последний год. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.

Как сообщалось, изначально третий визит был запланирован на 14 июня, но был отложен.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").