Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Что произошло за день: четверг, 22 июня

Атака на мост в Крыму, резервная армия и судьба пропавшего в океане батискафа

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Чонгарский мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом попал под ракетный обстрел. Власти региона рассчитывают, что мост будет восстановлен в кратчайшие сроки. Как ожидается, движение по одной полосе поврежденного Чонгарского моста могут запустить после обследования.

- Путин призвал исходить из того, что наступательный потенциал ВСУ не исчерпан. Президент РФ заявил также на совещании с членами Совета безопасности, что мобилизационные резервы Украины в живой силе небезграничны.

- Шойгу анонсировал формирование резервной армии и армейского корпуса к концу июня. Также глава Минобороны отметил, что сейчас нет необходимости форсировать отправку добровольцев в зону специальной военной операции.

- В МИД РФ заявили, что Макрон неуместен в качестве гостя на саммите БРИКС. В ведомстве добавили, что не скрывают свою позицию и сообщили о ней коллегам из ЮАР.

- В зоне поиска пропавшего в Атлантике подводного аппарата обнаружены обломки. Имеют ли они отношение к батискафу, неизвестно. Днем в четверг, согласно подсчетам экспертов, на аппарате должен был закончиться запас воздуха.

- "Ситидрайв" запустил пилотный проект по долгосрочной аренде автомобилей в Москве. Пользователи смогут арендовать машину без фирменной оклейки на срок от 30 дней и уехать на расстояние до 2 тыс. км от Москвы. Стоимость аренды складывается из фиксированной части за месяц и пробега.

- Международная ассоциация бокса лишилась признания МОК. Ранее комитет выразил недовольство тем, как идут реформы в IBA, и рекомендовал отстранить ассоциацию от организации олимпийского турнира в Лос-Анджелесе 2028 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС планирует исключить из-под санкций российскую фирму, обслуживающую метро Будапешта

ЕС планирует исключить из-под санкций российскую фирму, обслуживающую метро Будапешта

В зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа обнаружены обломки

В зоне поиска пропавшего в Атлантике батискафа обнаружены обломки

Экс-конгрессмен от Техаса Уилл Херд присоединился к президентской гонке

Поиски пропавшего батискафа в Атлантике по времени приблизились к критической отметке

В МИД Казахстана заявили о готовности возобновить "астанинский формат" переговоров по Сирии

Проект самолета Ту-214 будет профинансирован из ФНБ почти на 42 млрд руб.

ЦБ Швейцарии заявил о необходимости менять финрегулирование после ситуации с Credit Suisse

Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд

Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд

Эстонские газеты вышли с собственными некрологами в связи с повышением налога на СМИ

Что случилось этой ночью: четверг, 22 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });