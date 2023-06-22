Что произошло за день: четверг, 22 июня

Атака на мост в Крыму, резервная армия и судьба пропавшего в океане батискафа

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Чонгарский мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом попал под ракетный обстрел. Власти региона рассчитывают, что мост будет восстановлен в кратчайшие сроки. Как ожидается, движение по одной полосе поврежденного Чонгарского моста могут запустить после обследования.

- Путин призвал исходить из того, что наступательный потенциал ВСУ не исчерпан. Президент РФ заявил также на совещании с членами Совета безопасности, что мобилизационные резервы Украины в живой силе небезграничны.

- Шойгу анонсировал формирование резервной армии и армейского корпуса к концу июня. Также глава Минобороны отметил, что сейчас нет необходимости форсировать отправку добровольцев в зону специальной военной операции.

- В МИД РФ заявили, что Макрон неуместен в качестве гостя на саммите БРИКС. В ведомстве добавили, что не скрывают свою позицию и сообщили о ней коллегам из ЮАР.

- В зоне поиска пропавшего в Атлантике подводного аппарата обнаружены обломки. Имеют ли они отношение к батискафу, неизвестно. Днем в четверг, согласно подсчетам экспертов, на аппарате должен был закончиться запас воздуха.

- "Ситидрайв" запустил пилотный проект по долгосрочной аренде автомобилей в Москве. Пользователи смогут арендовать машину без фирменной оклейки на срок от 30 дней и уехать на расстояние до 2 тыс. км от Москвы. Стоимость аренды складывается из фиксированной части за месяц и пробега.

- Международная ассоциация бокса лишилась признания МОК. Ранее комитет выразил недовольство тем, как идут реформы в IBA, и рекомендовал отстранить ассоциацию от организации олимпийского турнира в Лос-Анджелесе 2028 года.