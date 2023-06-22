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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Минтранс Крыма допустил открытие движения по одной полосе Чонгарского моста после обследования

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рабочее движение по одной полосе поврежденного украинским обстрелом моста на административной границе между Крымом и Херсонской областью вблизи Чонгара может быть запущено после окончания обследования, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Пока прогноз утешительный. Большая вероятность того, что будет после проведения обследования открыто рабочее движение по одной из полос мостового сооружения", - сказал Лукашенко в четверг в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Прорабатывается возможность полноценного ремонта моста, отметил Лукашенко.

Министр сообщил, что транспортное сообщение с Крымом не нарушено: Крымский мост, паромная переправа и два из трех пунктов пропуска на административной границе работают в штатном режиме. По его словам, на этих пунктах - в районе Армянска и Перекопа - ситуация не критическая, досмотр занимает 10-30 минут.

Мостовые сооружения на административной границе между Херсонской областью и Крымом (между Чонгаром и Джанкоем) попали в ночь на четверг под обстрел со стороны ВСУ. По предварительной оценке, использовались ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал. Повреждено дорожное покрытие, автомобильное движение остановлено.

На севере Крыма действуют три пункта пропуска в Херсонскую область - близ Джанкоя (через Чонгарский мост), Армянска и Перекопа.

Крым Чонгарский мост
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