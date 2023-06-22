Власти Крыма прогнозируют быстрое восстановление Чонгарского моста

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Чонгарский мост на административной границе Крыма и Херсонской области, поврежденный при обстреле в ночь на четверг, будет восстановлен в кратчайшие сроки, считает председатель крымского Госсовета Владимир Константинов.

"Мост, по-видимому, будет восстановлен очень быстро. Если все так, как на картинке, и нет ничего неразорвавшегося, что могло бы осложнить там (работы - ИФ), то все будет достаточно быстро", - заявил Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что разрушения на мосту "незначительные", и уже в четверг работающая на месте комиссия примет решение по его восстановлению.

Также на месте работают саперы, добавил спикер крымского парламента.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил журналистам, что движение через административную границу между Крымом и областью вблизи Чонгара, где украинским обстрелом поврежден мост, может быть восстановлено за несколько дней.

"Уже через часов пять здесь будут строители, которые определят степень разрушения и что нужно, чтобы быстрее сделать. Я, как инженер-строитель, вижу, что здесь несколько дней - и будет восстановлено здесь движение привычное", - сказал Сальдо.

Мостовые сооружения на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара попали в ночь на четверг под обстрел со стороны ВСУ. По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. Никто не пострадал. Повреждено дорожное покрытие, автомобильное движение здесь остановлено.

Минтранс Крыма направил рейсовые автобусы и колонны грузовиков на альтернативные пункты пропуска на административной границе республики с Херсонской областью после введения ограничений на пункте "Джанкой": автобусы переориентированы на пункт пропуска "Армянск", грузовики - на пункт пропуска "Перекоп".