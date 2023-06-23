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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Virgin Galactic разместит акции на сумму до $400 млн

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic рассчитывает привлечь до $400 млн за счет продажи обыкновенных акций. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Привлеченные средства планируется направить на развитие парка космических кораблей и соответствующей инфраструктуры с целью масштабирования коммерческих операций, а также на общекорпоративные цели.

Реализация бумаг будет осуществляться в рамках агентского договора с Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC и Goldman Sachs & Co. LLC "любым законным методом", отмечается на сайте SEC.

Кроме того, Virgin Galactic сообщила о завершении продажи акций на $300 млн.

На минувшей неделе компания заявила о планах начать коммерческие полеты в космос в конце июня. Первый полет запланирован на 27-30 июня и будет ориентирован на научные исследования, связанные с микрогравитацией.

Котировки акций Virgin Galactic рухнули на 13,6% на дополнительных торгах в четверг. С начала года ее капитализация выросла почти на 53% до $1,61 млрд.

Virgin Galactic
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