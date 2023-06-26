Аналитики IDC спрогнозировали рост продаж носимых устройств на 2,4% в 2023 году

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств в 2023 году увеличатся на 2,4% – до 504,1 млн единиц, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation.

В прошлом году рынок продемонстрировал первое снижение в истории, однако аналитики ожидают стабильный подъем в ближайшие годы, отмечается в сообщении IDC. В результате среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж в период 2022-2027 гг. ожидаются на уровне 5%.

"Несмотря на текущие проблемы в макроэкономике, спрос на носимые устройства подтолкнет рынок обратно к росту", - полагает директор по исследованиям группы носимых устройств IDC Рамон Ламас.

Наушники будут оставаться крупнейшей продуктовой категорией среди носимых устройств. Ожидается, что пользователи, которые купили наушники в 2020-2021 гг., будут обновлять устройства, и это станет одним из факторов повышения продаж.

Темпы роста реализации "умных часов" будут превышать подъем рынка в целом по мере того, как пользователи будут переходить на них с браслетов или заменять на более продвинутые версии часов. Тем не менее, аналитики не ожидают полного исчезновения браслетов, поскольку эти устройства будут по-прежнему привлекать пользователей, ищущих более простые решения, говорится в отчете IDC.