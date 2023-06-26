Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Аналитики IDC спрогнозировали рост продаж носимых устройств на 2,4% в 2023 году

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств в 2023 году увеличатся на 2,4% – до 504,1 млн единиц, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation.

В прошлом году рынок продемонстрировал первое снижение в истории, однако аналитики ожидают стабильный подъем в ближайшие годы, отмечается в сообщении IDC. В результате среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж в период 2022-2027 гг. ожидаются на уровне 5%.

"Несмотря на текущие проблемы в макроэкономике, спрос на носимые устройства подтолкнет рынок обратно к росту", - полагает директор по исследованиям группы носимых устройств IDC Рамон Ламас.

Наушники будут оставаться крупнейшей продуктовой категорией среди носимых устройств. Ожидается, что пользователи, которые купили наушники в 2020-2021 гг., будут обновлять устройства, и это станет одним из факторов повышения продаж.

Темпы роста реализации "умных часов" будут превышать подъем рынка в целом по мере того, как пользователи будут переходить на них с браслетов или заменять на более продвинутые версии часов. Тем не менее, аналитики не ожидают полного исчезновения браслетов, поскольку эти устройства будут по-прежнему привлекать пользователей, ищущих более простые решения, говорится в отчете IDC.

IDC International Data Corporation
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent поднялась выше $74 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 июня

Австралия предоставит очередной пакет помощи Украине почти на $74 млн

Австралия предоставит очередной пакет помощи Украине почти на $74 млн

Гутерриш призвал все вовлеченные стороны избегать напряженности в России

Гутерриш призвал все вовлеченные стороны избегать напряженности в России

Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

МИД РФ сообщил о поддержке КНР усилий руководства России по стабилизации ситуации в стране

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 июня

В Греции стартовали парламентские выборы

В Греции стартовали парламентские выборы

Глава Пентагона обсудил с коллегами по НАТО ситуацию в РФ

Глава Пентагона обсудил с коллегами по НАТО ситуацию в РФ

Два человека ранены в результате стрельбы в Бердянске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });