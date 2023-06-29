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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Инфляция в Германии в июне ускорилась до 6,8%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне увеличились на 6,8% в годовом выражении, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,3% в мае.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 6,7%.

Потребительские цены в июне относительно предыдущего месяца выросли на 0,4%. В мае этот показатель снизился на 0,2%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, в июне увеличились на 6,4% в годовом выражении после подъема на 6,1% в мае. Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) также ускорилась – до 5,8% с 5,4%.

Продукты питания подорожали на 13,7% (в мае – на 14,9%), энергоносители – на 3% (на 2,6%), услуги – на 5,3% (на 4,5%).

Окончательные данные о динамике инфляции за май будут обнародованы 11 июля.

Германия
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