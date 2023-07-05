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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Ураган обрушился на Нидерланды

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Не менее 300 рейсов отменены в международном аэропорту "Схипхол" (Нидерланды) из-за штормовых ветров, в ряде районов страны из-за упавших деревьев перекрыты дороги, информирует нидерландское Общественное радио.

"По некоторым районам страны минувшей ночью прошел ураган "Поли", это самая сильная буря, зафиксированная в Нидерландах в летнее время. Порывы ветра достигали 40 м/с", - сообщает радио.

Особенно от удара стихии пострадал север Нидерландов - провинции Северная Голландия, Фрисландия, Флеволанд и регион Эйсселмер. Там объявлен "красный" (один из самых серьезных) уровень погодной опасности. Сейчас буря перемещается в восточном направлении.

По данным метеорологов, такой мощный ураган летом - крайне необычное явление для Нидерландов, где сезон штормовой погоды длится с октября по апрель.

Нидерланды
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