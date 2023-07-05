В Германии и Нидерландах из-за урагана "Поли" погибли два человека

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Германии и Нидерландах из-за урагана "Поли" погибли по меньшей мере два человека, сообщает АР.

В Харлеме женщина погибла из-за падения дерева на ее машину. В Германии в городе Реде рядом с нидерландской границей еще одна женщина погибла под упавшим деревом.

Королевский институт метеорологии Нидерландов в среду объявил предупреждение об опасности наивысшего уровня для трех провинций в стране. Жителей этих регионов призывали не выходить из дома. Скорость ветра на побережье к западу от Амстердама достигала 146 км в час.

Ураган повалил деревья на машины и дома в Амстердаме, на междугородних автотрассах. СМИ публикуют фотографии из Гааги и Харлема, где на улицах скопился мусор и обломки после того, как там прошел ураган, некоторые деревья выкорчеваны из земли с корнями.

Со временем ураган утих и был понижен до категории шторма. Тем не менее, многие рейсы в аэропорту "Схипхол" - самой загруженной воздушной гавани Европы, отменены или отложены, и ожидается, что воздушное движение будет затруднено и в ближайшее время. На севере Нидерландов также приостановлено движение транспорта по железной дороге.

В Германии было отменено паромное сообщение в популярных у туристов районах на побережье Северного моря.