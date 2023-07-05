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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Новое правительство Финляндии нацелено на укрепление оборонного сотрудничества

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Новое правительство Финляндии намерено сосредоточиться на безопасности, укреплении сотрудничества в сфере обороны и улучшении финансового положения страны, заявил на пресс-конференции в Таллине премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Военная операция на Украине

"Новое правительство сосредоточит свое внимание на безопасности и улучшении финансового положения. Членство Финляндии в НАТО также потребует новых усилий, таких как укрепление оборонного сотрудничества, безопасность поставок, логистика и энергетическая самодостаточность", - сказал он.

Премьер поблагодарил Эстонию за поддержку во время переговоров о членстве Финляндии в НАТО.

Также Орпо заявил, что "Финляндия будет поддерживать Украину до тех пор, пока в этом есть необходимость". "Наша цель - справедливый мир на условиях Украины", - почеркнул он.

"Ситуация на границе с Россией стабильная, но и в этой ситуации важно быть готовыми к быстрым изменениям, - продолжил премьер. - Чтобы быть готовыми к быстрым изменениям на границе мы увеличили ресурсы для своего пограничного департамента".

Орпо совершает свой первый зарубежный визит в должности главы правительства. В Эстонии он встретился с премьер-министром Каей Каллас, его примет глава государства Алар Карис.

Новое правительство Финляндии начало работать 20 июня после семи недель переговоров о создании коалиции. Это самое правое правительство страны, в него вошли Национальная коалиционная партия, партия "Истинные финны", христианские демократы и Шведская народная партия. В отличие от прежних коалиций, в нем нет представителей ни одной левой политической организации.

Финляндия НАТО Эстония Украина Петтери Орпо
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